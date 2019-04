Hawkids spielen bei Zeltival-Premiere mit Bläsersektion

Vom 6. bis zum 10. Juni findet zum ersten Mal das Zeltival im Stadtpark in Lebenstedt statt. Geboten wird ein Musikfestival der besonderen Art – in einem eigens errichten Zirkuszelt. Veranstalter sind die Hawkids Entertainment GbR, die Konzertagentur Piekert und der Fachdienst Kultur der Stadt Salzgitter. Vorgestellt wurde das Programm am Dienstag, 2. April, von Ralli Lewitzki (Hawkids-Entertainment), Fabian Pieckert (Konzertagentur Pieckert), den Verantwortlichen des Fachdienstes Kultur (Hartmut Schölch und Jens Bogdan) sowie den Sponsoren Wohnbau Salzgitter (Jens Bischoff und Kai Mühlberg) und Volksbank BraWo (Steffen Krollmann). Ein weiterer Sponsor ist die Salzgitter AG, teilt die Stadt mit.

Los geht es am Donnerstag, 6. Juni, 20 Uhr, mit Nicole Jäger und „Nicht direkt perfekt!“. In ihrem zweiten Programm widmet sich Jäger den absurden Facetten der Weiblichkeit und bringt Frauen und Männer gleichermaßen zum Lachen. Am Freitag, 7. Juni, 20 Uhr, kommt Europas größte Genesis-Tribute-Show Geneses nach Salzgitter, die neben der Musik auch den Anspruch hat, eine ansprechende Liveshow ganz nach dem Vorbild zu bieten. So legen die Musiker Wert auf einen satten, aber sensibel ausgesteuerten Sound und eine abwechslungsreiche Lichtshow.

Das Alinde-Quartett, ein Kinder-Klassik-Konzert, folgt am Samstag, 8. Juni, 11 Uhr. Das Alinde-Quartett hat sich neben dem Leben auf der Bühne zur besonderen Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen die Welt der klassischen Musik näher zu bringen. Ausgezeichnet bei verschiedenen internationalen Wettbewerben, zuletzt beim ICM „Città di Pinerolo e Torino“, sowie beim Concorso Internazionale „Salieri-Zinetti“, ist das Alinde-Quartett mit Freuden auf Konzertbühnen in ganz Europa unterwegs.

Weiter geht es mit Hawkids ‘n’ Horns am Samstag, 8. Juni, 20 Uhr. Für die große Jubiläumsshow im Zeltival plant die die sechsköpfige Band nebst den beiden Backgroundsängerinnen etwas ganz Besonderes: die Hawkids werden verstärkt durch eine hochkarätig besetzte Bläsersektion. Bereits ausverkauft ist das Musikkabarett „Die Feisten“ am Sonntag, 9. Juni, 20 Uhr. Zum Abschluss des Zeltivals steht am Montag, 10. Juni, 19 Uhr, das Maharaj-Trio mit „Celebration“ auf der Bühne. Das Trio ist eine Musikergruppe aus Varanasi, welche traditionelle indische Musik mit Sarod, Sitar und Tabla macht, die tausende von Jahren zurückgeht.

Karten gibt es bei der Konzertkasse und den Geschäftsstellen des BZV,

(0

531) 16606, und bei den anderen bekannten Vorverkaufsstellen.



Weiterhin wird auch ein Rahmenprogramm angeboten, welches kostenlos besucht werden kann: Am Samstag, 8. Juni, tritt das Blockflötenensemble der Grundschule Am Ostertal um 10.55 Uhr. Beim ihrem allerersten Auftritt präsentiert das Blockflötenensemble der Grundschule am Ostertal als Vorspiel für das Kinder-Klassik-Konzert, was im Laufe eines Schuljahres erlernt werden kann.

Schüler der Grundschule haben den Jahresverlauf am Beispiel eines Baumes im Stadtpark wöchentlich beobachtet und dokumentiert. Sie freuen sich, am Samstag, 14.30 Uhr, das Ergebnis beim Zeltival bildreich darstellen zu dürfen.

Baumführungen durch den Stadtpark leitet Harald Wintjen am 8. Juni um 15 Uhr und am 9. Juni um 16 Uhr. Treffpunkt ist der Zeltgarten. Sowohl bekannte als auch seltene Baumarten laden zur Erkundung und danach zum Verweilen ein. Ob Rotbuche, Trauer-Weide oder Kaukasische Flügelnuss, sie alle haben ihre Besonderheiten. Im Rhythmus der Jahreszeiten zeigen Bäume ihre vielen Facetten und immer wieder ein anderes Gesicht. Sie dienen als grüne Apotheke, liefern Nahrung-, Brenn- und Baustoff und lassen Geschichten, Gedichte und Lieder entstehen. Nach den Führungen gibt es die Gelegenheit zu einer offenen Diskussion im Zeltgarten.

Unter dem Schlagwort „Kunstüberall“ bietet Stephanie Bormann am 8. Juni um 16 Uhr eine Skulpturenführung an. Die Arbeiten im Stadtpark sind das Ergebnis zweier Symposien mit Studenten, die von deren Professoren im Jahr 1985 als Sammlung von Großplastiken auf Grünflächen bzw. in Parkanlagen in verschiedenen Stadtteilen angelegt, entworfen, für die Stadt erworben und ausgewählt wurden. Aspekt der Arbeiten war und ist die raumplanerische-integrierende Funktion von Kunst im öffentlichen Raum. Treffpunkt ist der Zeltgarten.