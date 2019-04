Ehrenmord in Lebenstedt: Ermittler fanden Schmauchspuren

Knapp drei Monate sind seit den tödlichen Schüsse in einem Hinterhof an der Berliner Straße in Lebenstedt vergangen. Seitdem sitzt ein 33-jähriger Syrer in Untersuchungshaft. Er hat den 25 Jahre alten Partner seiner Schwester getötet, glauben die Ermittler. Das mutmaßliche Motiv: Bei dem Opfer,...