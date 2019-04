Die Feuerwehr Salzgitter-Bad ist zu einem Einsatz an der Kreuzung Porsche- und Nord-Süd-Straße ausgerückt..

Salzgitter-Bad: Zwei Verletzte bei Unfall an Kreuzung

An der Kreuzung der Porsche- und Nord-Süd-Straße in Salzgitter-Bad sind am Dienstag, 23. April, gegen 19.30 Uhr zwei PKW zusammen gestoßen. Laut Aussage eines Feuerwehrsprechers wurden beide Fahrer mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht – im Fahrzeug eingequetscht war jedoch keiner von ihnen. Die Feuerwehr war demnach mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort und sämtliche notwendige Maßnahmen nach knapp einer Stunde beendet.