Zwei neue Elektrobusse rollen ab sofort durch Salzgitter

Die Verdener Verkehrsgesellschaft (VVG) und die Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig gehen für mehr saubere Luft neue Wege. Nach einem gemeinsamen Ausschreibungswettbewerb hatten die beiden Verkehrsunternehmen 2019 einen Auftrag über drei Elektrobusse an den Hersteller Sileo vergeben.

Nun wurden im Januar 2020 zwei der emissionsfreien Busse an die KVG und ein Bus an die VVG ausgeliefert. Ein 12 Meter langer Solo-Bus sowie ein 18 Meter langer Gelenkbus werden in Zukunft auf KVG-Linien in Salzgitter und Wolfenbüttel zum Einsatz kommen, in Verden wird zukünftig ein zwölf Meter langer Elektrobus eingesetzt. Mit der Neuanschaffung werden ältere Linienbusse mit herkömmlichem Verbrennungsmotor ersetzt, heißt es in einer Mitteilung.

Der 12 Meter Sileo der KVG hat die Strecke von Salzgitter nach Verden (150 Kilometer) zu der Vorstellung auf eigener Achse zurückgelegt. Ein Blick auf die Restkapazität bei Ankunft auf dem Rathausplatz ergab: Die zur Verfügung stehende Kapazität des Sileo wurde nicht einmal zu 50 Prozent ausgenutzt. Die Fakten sprechen für sich. Nach symbolischer Übergabe mit einem vergoldeten Ladestecker wurde die offizielle Inbetriebnahme der Busse bei einer Rundfahrt durch die Verdener Innenstadt gefeiert.

Durch die gemeinsame Beschaffung der emissionsfreien Busse erreichen die KVG und VVG eine höhere Stückzahl pro Auftrag. Damit wollen sie den Elektroantrieb wirtschaftlich nachhaltiger auf die Straße bringen. Die Fahrzeugbeschaffung wird aus Mitteln des Fahrzeugförderprogramms der Landesnahverkehrsgesellschaft mbH (LNVG) Hannover gefördert.

Im Rahmen dieses Auftrages fördert die LNVG die beiden Elektrobusse der KVG mit 354.000 Euro und den Verdener Elektrobus mit 148.500 Euro. 2020 unterstützt die LNVG den ÖPNV insgesamt mit rund 130 Millionen Euro, davon werden etwa 30,7 Mio Euro an Zuwendungen für Busse gewährt.

VVG und KVG wollen sich auch hinsichtlich der Fragen des praktischen Einsatzes der Elektrobusse und ihrer Technik unterstützen. Durch den Erfahrungsaustausch soll das fachliche Know-how schneller ausgebaut werden.