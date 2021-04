In einer Gartenlaube in der Siegfriedstraße in Salzgitter Bad haben am Samstag gegen 20.30 Uhr mehrere Personen einen Geburtstag gefeiert. Dabei hielten sich Gastgeber und Gäste nicht an die Coronaverordnung und verstießen gegen die Kontaktbeschränkung.

Die Polizei beendete die Feier und leitete insgesamt sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Coronavirus in Salzgitter und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Salzgitter und in unserer Region: Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

red