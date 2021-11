Gymnasium am Fredenberg bildet neue Streitschlichter aus

Elf Schülerinnen und Schüler haben am Gymnasium am Fredenberg die Ausbildung zu Streitschlichtern absolviert. In vier ganztägigen Veranstaltungen haben sie gelernt, bei einem Streit zuzuhören und zu vermitteln, wie man gelingende Kommunikation ermöglicht und zu erkennen, wo ein Streit eine viel tiefere Ursache hat als zuerst gedacht. Das teilte die Schule jetzt mit. „In einer ruhigen, vertrauensvollen und verschwiegenen Atmosphäre bieten sie nun Schülerinnen und Schülern eine Plattform“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Streitschlichter des Gymnasiums am Fredenberg haben auch gelernt, Kommunikationstheorien zu verstehen

Die Streitschlichter haben außerdem gelernt, wie Konflikte entstehen und wie sie dabei helfen können, diese zu entschärfen und beide Konfliktparteien zu einer „win – win“ Lösung zu begleiten. „Dabei geht es auch darum, Kommunikationstheorien zu verstehen und zu wissen, wie man sie im Streitfall nutzen kann, um schnell zu einer Klärung zu kommen“, teilt die Schule außerdem mit.

Die Schüler können die Streitschlichter anrufen oder auch direkt ansprechen

Die Streitschlichter könnten per Handy oder in der Schule vor Ort von jüngeren Schülerinnen und Schülern jederzeit erreicht werden und so dabei helfen, Streit schnell zu schlichten und eine vertrauensvolle Umgebung zu schaffen, in der es nicht nur von Erwachsenen Hilfe gibt.

