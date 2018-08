Polizei stellt bei Clan-Durchsuchungen Waffen sicher

Foto: Rudolf Karliczek

Massive Polizeikräfte haben am Dienstagabend 10 Objekte in Salzgitter, Hildesheim und Hannover. Unter anderem eine Shisha-Bar an der Berliner Straße in Salzgitter-Lebenstedt. Gesucht wurden Beweismittel in Zusammenhang mit einem schweren Raub sowie einer gefährlichen Körperverletzung.