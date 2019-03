Drei Beförderungen bei der Freiwilligen Feuerwehr Osterlinde

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Osterlinde blickte Ortsbrandmeister Philipp Loewe mit den anwesenden Kameraden auf das Jahr 2018 zurück.

Als Vertreter der übergeordneten städtischen Feuerwehrinstanzen nahm der stellvertretende Stadtbrandmeister Detlev Söhler an der Versammlung teil. Er informierte die 29 Anwesenden über die umfangreichen Feuerwehraktivitäten auf Stadtebene und übermittelte Grüße vom Rat und Verwaltung der Stadt Salzgitter, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach den Berichten der Funktionsträger, Oliver Hoppe (Gruppenführer) sowie Jörn Ludewig (Jugendwart) unterrichtete Orts-BM Loewe die Versammlung über die Tätigkeiten des zurück liegenden Jahres. Es wurden 76 Dienste durchgeführt, dabei sind insgesamt 1.925 Arbeits- und Ausbildungsstunden abgeleistet worden. 63 Stunden entfielen auf Einsatztätigkeiten. Die Wehr wurde im Berichtzeitraum 12-mal alarmiert.

Besonders hervorzuheben sei die Vorbereitung und Durchführung des zweitägigen Scheunenfestes am 4. und 5. August 2018 anlässlich des 145-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Osterlinde. Dank der regen Teilnahme befreundeter Wehren und der osterlinder Bevölkerung, sei das Fest ein voller Erfolg gewesen.

Weiterhin gehörten vorbereitende Ausbildungsdienste zu den Leistungswettbewerben, feuerwehrtechnische Fortbildung an den Dienstabenden, die Teilnahme am Tag der Feuerwehren in Verbindung mit der jährlichen Leistungsüberprüfung in SZ-Lebenstedt sowie der Besuch des Stadtfeuerwehrtages in SZ-Gebhardshagen zu den Dienstzeiten des Jahres 2018.

Die Wehr verfügt aktuell über 90 Mitglieder, davon sind 26 im aktiven Dienst tätig, 28 werden in der Altersabteilung geführt, 36 weitere fördern die Feuerwehr. 8 Mädchen und Jungen bilden den Nachwuchs in der Jugendfeuerwehr.

Wie in vielen dörflichen Vereinigungen fehlt es auch den Feuerwehren an Nachwuchskräften. Trotz intensiver Bemühungen gestaltet sich die Mitgliedergewinnung für das Ehrenamt zunehmend schwierig, heißt es in der Mitteilung weiter.

Auch im Feuerwehrwesen hält die Digitalisierung Einzug. In diesem Zusammenhang stellte Orts-BM Loewe das digitale „Feuerwehrportal“ vor. Weiterhin wurde über den Aufbau und die Organisation des auf Stadtebene neu geschaffenen „Fachzug Rettung“, dem die Osterlinder Wehr angehört, informiert.

Im Verlauf der Versammlung wurden drei Beförderungen durchgeführt. Nikolas Starodubzew wurde zum Feuerwehrmannanwärter ernannt, Hannah Hoppe wurde zur Oberfeuerwehrfrau und Jan Knackstedt zum ersten Hauptfeuerwehrmann befördert.

Höhepunkt der Versammlung bildeten zwei besondere Ehrungen: Berndt Rauer wurde das Ehrenzeichen des niedersächsischen Landesfeuerwehrverbandes für 50-jährige Tätigkeit in der Feuerwehr verliehen.

Rauer übte während seiner aktiven Dienstzeit mehrere Jahre die Funktion des stellvertretenden Zugführers auf Löschbezirksebene aus, weiterhin war er in der Zeit von 2012 bis 2015 Ortsbrandmeister der Wehr.

Mit dem Ehrenzeichen des niedersächsischen Landesfeuerwehrverbandes für 60-jährige Tätigkeit in der Feuerwehr wurde der Ehrenbrandmeister der Stadt Salzgitter Werner Neumann ausgezeichnet.

Der heute 80-jährige Kamerad bekleidete 24 Jahre in Folge das Amt des Ortsbrandmeisters in Osterlinde.

Während seiner Amtszeit in den 70er und 80er Jahren steuerte er maßgeblich die Entwicklung der Osterlinder Wehr, dazu gehörte unter anderem die Neugründung der Jugendfeuerwehr 1974 sowie der Erwerb und der Umbau des bis heute genutzten Feuerwehrhauses. Darüber hinaus war Neumann mehrere Jahre Wettbewerbsleiter der Leistungswettkämpfe auf Stadtebene.