“On Tour“: Avacon-Jubiläumsradler machen Station in Salzgitter

Mehr als 20 Etappen, rund 1000 Kilometer Fahrstrecke – so sportlich wird nicht jedes Firmenjubiläum gefeiert. Insgesamt 50 Mitarbeiter des Strom- und Gasnetzbetreibers Avacon, der in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert, waren (in stetig wechselnder Besetzung) seit dem 24. Juni mit dem Rad...