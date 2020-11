Salzgitter: AfD-Post mit KZ-Referenz sorgt für Empörung – Anzeige

Salzgitter. Lars Tietjen von der AfD hat bei Telegram ein Posting abgesetzt, in dem er einen KZ-Lagertorschriftzug umgewandelt hat in „Impfung macht frei“.

Ein Post des AfD-Kreisverbands Salzgitter auf der Plattform Telegram hat am Sonntag für Aufregung gesorgt: Der Schriftzug „Impfung macht frei“ in der Anmutung des Mottos am Eingang des KZ Dachau „Arbeit macht frei“ hat Lars Tietjen, Vorsitzender des Kreisverbands Die Partei, auf den Plan gerufen.

Wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung, so erläuterte er, habe er als Privatperson Anzeige bei der Polizei erstattet. Der Post sei allerdings im Laufe des Tages wieder gelöscht worden. Die Reaktionen seien wohl „ein bisschen zuviel“ gewesen, vermutet Tietjen als Grund. Post wurde mehrfach geteilt und kritisch kommentiert Der Post sei mehrfach geteilt und auch kritisch kommentiert worden. Er selbst sieht in dem Post einen bewussten „Affront gegenüber den KZ-Opfern und eine unerträgliche Verharmlosung und Relativierung der NS-Verbrechen“. Er habe lange gezögert, sagte Tietjen, aber die Menschen sollten sehen, „was die AfD macht“. Die AfD Salzgitter konnte gestern bis Redaktionsschluss dazu nicht erreicht werden.