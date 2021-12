Nach Corona-Infektion: Präsident Hörmann fehlt bei DOSB-Wahl

Fr, 03.12.2021, 20.22 Uhr

Der scheidende Präsident Alfons Hörmann ist bei der Präsidiumswahl des DOSB am Samstag in Weimar nicht vor Ort. Einen entsprechenden Bericht der FAZ bestätigte der DOSB dem SID. Hörmann trete die Reise nach einer festgestellten Corona-Infektion vor drei Wochen "auf Anraten seiner Ärzte" nicht an.