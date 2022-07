Helmstedt. Die Fußballer des FC Türk Gücü haben ein anstrengendes Wochenende hinter sich. Am Tag nach dem BraWo-Cup gewann der FC gegen Vahdet Braunschweig.

Fußball Platz 4 in Gifhorn – 3:0 gegen den TSC Vahdet

Es war ein anstrengendes Wochenende für die Bezirksliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt. Erst waren die Spieler von der Kantstraße in der Endrunde des BraWo-Cups bei der SV Gifhorn im Einsatz, und am Tag darauf feierte sie einen 3:0 (2:0)-Testspielerfolg gegen den Landesligisten TSC Vahdet Braunschweig.

Mit schweren Beinen ging es für die Kreisstädter in das Duell mit den klassenhöheren Braunschweigern. Durch einen missratenen Fehlpass ging der FC früh in Führung, Ilyas Bircan erhöhte für sein Team mit zwei Treffern kurz vor und nach der Pause auf 3:0. Die Gäste hatten dem nicht viel entgegenzusetzen, Türk Gücü spielte das Spiel souverän zu Ende.

„Trotz der anstrengenden Woche haben wir ein wirklich gutes Spiel gezeigt“, fand Helmstedts Trainer Fatih Özmezarci: „Wir haben ein bisschen rotiert, in der Vorbereitung soll jeder auf seine Spielzeit kommen. Und die Jungs haben es gut gemacht. Wenn man gegen einen Landesligisten mit 3:0 gewinnt, darf man sich nicht beklagen. Wir haben zu 90 Prozent auf dem Feld die richtigen Entscheidungen getroffen. Läuferisch, kämpferisch und auch spielerisch war es eine ansprechende Leistung.“

Tore: 1:0 Eigentor (5.), 2:0, 3:0 Bircan (37., 55.).

Dem MTV Gifhorn die Stirn geboten

Beim BraWo-Cup der SV Gifhorn am Tag zuvor blieb dem FC Türk Gücü der ganz große Coup trotz einer starken Leistung verwehrt. Im Halbfinale begegneten die Helmstedter dem jung besetzten Oberligisten MTV Gifhorn zwar auf Augenhöhe, unterlagen nach 45 Minuten aber mit 1:2.

Malte Leese (24.) brachte den Favoriten in Führung, doch Neuzugang Ilyas Bircan (32.) besorgte den verdienten 1:1-Ausgleich. Zuvor hatte Semih Kurtoglu gleich zwei Hochkaräter für den Außenseiter vergeben. Per Hacke erzielte dann Salih Ayaz (38.) den glücklichen Siegtreffer für den späteren Turniersieger aus Gifhorn, der den knappen Vorsprung ins Ziel rettete. Die letzte gute Gelegenheit hatte Türk Gücüs Innenverteidiger Daniel Pflüger per Kopf nach einem Eckstoß.

Im Elfmeterschießen um Platz 3 – der Bronzerang wurde nicht mehr ausgespielt – verlor Türk Gücü dann mit 4:5 gegen Gastgeber SV Gifhorn. Die ersten neun Schützen hatten allesamt verwandelt, ehe Eren Kocak Versuch Nummer 10 über den Kasten jagte. „Wir haben dennoch eine starke Leistung abgeliefert“, konstatierte Coach Fatih Özmezarci zufrieden nach dem Turnier in Gifhorn.

