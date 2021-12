Im Soll: SVL will den Tabellenplatz halten

Für den SV Lengede lief die Hinserie in der Fußball-Landesliga zufriedenstellend, an der ein oder anderen Schraube wollen die Verantwortlichen zum Start der Rückrunde aber doch noch drehen.

Pleite im ersten Heimspiel

Nach einer guten Vorbereitung, in der unter anderem ein 3:3 gegen den Oberligisten aus Wolfenbüttel eingefahren wurde, stand am ersten Spieltag eine vermeintlich leichte Aufgabe vor heimischem Publikum auf dem Programm. Gegen Bad Harzburg sollten die ersten drei Punkte her, dies gelang allerdings nicht. Mit 1:2 und einer nicht ausreichenden Einstellung verloren die Lengeder und landeten auf dem Boden der Tatsachen. In den Folgewochen bewiesen sie allerdings die richtige Moral und gewannen die folgenden fünf Spiele und zeigten zudem sehr ansehnliche und gute Leistungen. „Da war ein Schritt in die richtige Richtung deutlich zu erkennen“, berichtet SVL-Coach Kai Olzem.

Besonders auffällig war die Defensive, die sich nach sechs Spielen nur vier Gegentreffer einfing und einen sicheren Eindruck erweckte.

In Braunschweig gefallen

Nach den fünf Siegen am Stück folgten zwei 1:1-Unentschieden, die vom Team jedoch gelassen aufgenommen wurden. Eins davon war schließlich gegen den Aufstiegsfavoriten aus Vorsfelde. „Wir haben in diesem Spiel gezeigt, dass wir auch gegen die Spitzenmannschaften mithalten und punkten können“, so Olzem. Als das nächste Top-Spiel bei der BTSV-Reserve in Braunschweig anstand, wollten die Lengeder unbedingt gegen einen Tabellennachbarn punkten. Dieses Unterfangen gelang allerdings überhaupt nicht und man verlor mit 0:2 und zeigte alte Fehler auf. „Wir haben uns in diesem Spiel zu sehr mit dem Schiedsrichter und allem drumherum beschäftigt. So konnten wir nicht gewinnen und das war sehr frustrierend“, so der Trainer.

Ziele werden runtergeschraubt

Nach dieser Niederlage folgte nur eine weitere, gegen das Tabellenschlusslicht aus Calberlah. Anschließend schraubten die Trainer des SVL die selbstgesteckten Saisonziele runter. Zunächst wollte man um den Aufstieg mitspielen, davon sei man jedoch noch weit weg. „Wir sind eine sehr junge Mannschaft und machen dementsprechend auch noch einige unnötige Fehler“, analysierte Olzem. Gegen Schöningen, dem Aufstiegsfavoriten, stand am vorletzten Spieltag der bisherigen Saison ein Härtetest an. Lengede gewann durch eine starke spielerische und mannschaftliche Leistung mit 4:2 und bewies erneut, dass sie in den Duellen gegen Top-Teams stets gut aussehen.

Ziele für die Rückrunde sind klar

„Mit dem Großteil der 14 Ligaspiele sind wir zufrieden. Wenn nicht die Spiele in Braunschweig und Calberlah verloren hätten, wären wir ganz oben dabei. Der Weg den wir gehen, ist immer noch der Richtige.“

Für die Spiele nach der coronabedingten Pause stehen die Ziele fest: Den dritten Tabellenplatz verteidigen und sich als Mannschaft geschlossen weiterentwickeln. „Wenn wir so weitermachen, wie vor der Pause, werden wir die Ziele auf jeden Fall erreichen“, sagt Olzem.

