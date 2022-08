Der TSV Dungelbeck will sich hinter der Spitze platzieren

Der TSV Dungelbeckist das Paradebeispiel für einen etabliertenFußball-Kreisligisten. Seit der Saison 2002/03 belegte das Team immer einen einstelligen Tabellenplatz – außer in der einen Spielzeit, in der das Team einen Ausflug in den Bezirk wagte. Zuletzt haben sich die Dungelbecker hinter den Spitzenteams festgebissen und möchten daran anknüpfen.

„Wir wollen sie auch mal ärgern und wissen, dass wir jedes Team schlagen können“, sagt Trainer Daniel Wolff über Fortuna Oberg, Rot-Weiß Schwicheldt und den VfB Peine, die von vielen an der Spitze erwartet werden. Dass sein Team mal in den Titelkampf eingreifen kann, glaubt Dungelbecks Coach nicht: „Dafür bräuchten wir einen Stürmer, der auch mal 20 Tore pro Saison macht.“

Bis auf diese kleine Baustelle sei er mit dem Kader aber zufrieden. „Wir sind überall doppelt besetzt und haben stets gute Alternativen.“ Am Personal hat sich in diesem Sommer kaum etwas geändert. Kein Spieler hat den TSV verlassen, hinzugekommen ist nur Alexander Cox von Kreisliga-Absteiger TSV Mün­stedt.

Die Dungelbecker sind also eine eingespielte Truppe – da sei es nicht so wild, dass die Mannschaft erst fünf richtige Trainingseinheiten hatte. „Dafür hatten wir viele Spiele und sind deshalb relativ fit“, sagt Wolff. In der ersten Partie trifft der TSV am Sonntag, von 15 Uhr an, auf Arminia Vechelde II.

