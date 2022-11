Ohne Kleber: MTV Groß Lafferde bei der HSG Oha gefordert

Es ist „des Handballers liebstes Stück“, behauptet Dennis Bühn, Trainer des MTV Groß Lafferde, und meint den Kleber für die Hände. Unter der Woche musste der Coach seinen Spielern eben diesen im Training wegnehmen, weil es der Gegner am Sonntag auch tun wird. Ab (16.30 Uhr) treten die Groß Lafferder bei der HSG Oha in Hattorf an – ganz ohne schmierige Finger, weil der Tabellensechste eines von drei Teams der Staffel ist, in deren Halle „ohne Patte“ gespielt wird. „Das ist ihr Ding, damit holen sie die Punkte für den Klassenerhalt. Dadurch ist die HSG Oha wirklich verdammt heimstark“, erklärt Dennis Bühn.

MTV Groß Lafferde will das Ergebnis bei HSG Oha aus der Vorsaison wiederholen

So holten die Harzer unter anderem gegen Topteam GW Himmelsthür ein Remis und bezwangen den starken MTV Braunschweig II deutlich mit 27:18 – die Lafferder hatten am vergangenen Wochenende bei ähnlichem Ergebnis (18:26) ge­gen die Löwenstädter keine Sonne gesehen. Dafür holte Peines ranghöchstes Team in der abgelaufenen Saison ein Remis bei der HSG Oha und hofft, das nun wiederholen zu können (32:32).

Personalprobleme bei den Handballern aus dem Kreis Peine

Der Gastgeber sei ein sehr dynamischer Gegner, der eine gute Abwehr stellt. „Wir wollen es im Angriff besser machen als gegen die Braunschweiger, nicht so viele Fehler machen und falsche Entscheidungen treffen“, erklärt Dennis Bühn, der nicht zufrieden mit der personellen Situation ist: Sören Reuter und Tim Kamradt müssen arbeiten, während Marcel Waschke, Justin Mohrig und Arne Maushake unter der Woche wegen Krankheit aussetzten. „Wir haben arg zu kämpfen“, bedauert Bühn, der vor der Saison absichtlich einen größeren Kader zusammengestellt hat – wenn die Leistungsträger ausfallen hat es der MTV aber schwer.

Bühns Blick ist derweil schon nach vorne gerichtet: „Wir haben danach zwei Heimspiele, da gibt es für uns keine Ausreden.“

