MTV Groß Lafferde empfängt aufstrebenden HV

Dass die Handballer des MTV Groß Lafferde vor Saisonstart ein Trainingslager in Barsinghausen absolvieren und dort auch stets ein Testspiel gegen den ortsansässigen Handballverein bestreiten, ist mittlerweile liebgewonnene Tradition geworden. In diesem Jahr hatte die Partie aber nicht stattgefunden, weil der HV nach seinem Oberliga-Abstieg in der gleichen Staffel wie die Groß Lafferder spielt. MTV-Trainer Dennis Bühn wollte seine Tricks in der Vorbereitung nicht verraten, befürchtet nun vor dem Hinspiel am Samstag (19 Uhr) in eigener Halle gegen die Barsinghausener aber trotzdem: „Sie wissen mehr über uns als wir über sie.“

Gegner des MTV Groß Lafferde hat sich nach Fehlstart zuletzt gefangen

Denn während sich bei den Hausherren äußerst wenig verändert hat, sei der HV Barsinghausen „quasi neu zusammengebaut. Da sind viele Leute auf Schlüsselpositionen gegangen“, erläutert Dennis Bühn und fügt hinzu: „Das konnten sie bisher wohl noch nicht richtig kompensieren.“ So erklärt sich zumindest der schwache Saisonstart der Gäste aus der Region Hannover mit sieben Niederlagen am Stück. Doch so langsam hat sich der HV gefangen, schaffte erst beim hochgehandelten Aufsteiger Grün-Weiß Himmelsthür ein 24:24-Remis und feierte vor Wochenfrist gar den ersten Sieg (28:25 gegen den TSV Anderten II). „Sie sind mittlerweile eingespielter“, mutmaßt der Lafferder Trainer Dennis Bühn.

Dessen Team hatte zuletzt wegen einer Spielverlegung ein freies Wochenende. Davor hatte der MTV mit 29:27 gegen Emmerthal gewonnen. „Gefühlt hatten wir jetzt nach jedem Sieg einmal frei. Wir haben einfach keine Chance, eine Serie aufzubauen“, hadert Bühn. Zumindest hätten die erkrankten Spieler im Kader die Phase genutzt, um sich im Training etwas zurückzuhalten und wieder vollständig fit zu werden.

Am Kreis droht ein personeller Engpass

Die allermeisten Stammspieler stünden gegen Barsinghausen zur Verfügung, doch vor allem auf der Position am Kreis hat der MTV ei­nen Engpass. Justin Mohrig ist derzeit krank, Lukas Bühn fällt immer noch aus und Tim Kamradt muss arbeiten. „Wir hoffen noch, dass er doch noch frei bekommt“, sagt Dennis Bühn, der ansonsten nur auf Kevin Winkler zurückgreifen kann: „Es ist schwierig, wenn du da für 60 Minuten nur einen Spieler hast – und der Kreisläufer ist der erste, der vorne ist, und der erste, der hinten ist.“ So könnte wohl erneut Robert Schröder in den Kader rutschen, um das Team auf dieser Position zu unterstützten. „Ausfälle am Kreis sind immer ärgerlich“, meint Dennis Bühn und erklärt: „Es ist eine wichtige Position für viele Taktiken. Außerdem kann der Kreisläufer auch mal zwei Spieler binden und damit eine Lücke reißen.“

Trotz der zuletzt 3:1 Punkte der Gäste gibt es für den MTV Groß Lafferde an diesem Spieltag keine Ausreden. Denn Coach Bühn rechnet damit, dass am Ende der Saison neben den zurückgezogenen Handballfreunden Helmstedt-Büddenstedt drei weitere Teams den Gang in die Landesliga antreten müssen. Mit einem Sieg gegen den Verfolger würde sich der MTV um fünf Zähler vom HV Barsinghausen absetzen. „Jedes Team hat zu Hause erstmal einen kleinen Vorteil. Und wir werden alles dafür tun, um dieses Spiel zu gewinnen“, erläutert Bühn zuversichtlich.

