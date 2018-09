Gitter III siegt im Reserve-Derby

24 Tore in nur vier Spielen gab es am Sonntag in der 1. Fußball-Nordharzklasse zu bestaunen. Dabei feierten Spitzenreiter Fuhsetal (6:2 gegen Vahdet II) und der SC Gitter III im Derby gegen Union II (6:3) Kantersiege. Das Spitzenspiel zwischen Fortuna II und Borussia II entschieden die Fortunen mit...