SV Innerstetal siegt und steigt trotzdem ab

Der SV Innerstetal ist in die Fußball-Nordharzliga abgestiegen. Zwar gewann die Mannschaft von Trainer Peter Lux das Bezirksliga-Derby in Üfingen durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 3:2, allerdings konnten auch die Konkurrenten BV Germania Wolfenbüttel (2:0 gegen Emekspor Langelsheim) und SG...