„Kicken für Kidsz“ mit neuem Rekorderlös

Die Erfolgsgeschichte von „Kicken für Kidsz“ geht weiter. Beim Kleinfeld-Fußballturnier am Samstag im Stadion am Salzgittersee kamen exakt 12.736,81 Euro zusammen, die nun an fünf verschiedene Institutionen verteilt werden. Damit verzeichnet die Benefiz-Veranstaltung bei ihrer 6. Auflage einen...