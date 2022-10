Germania Bleckenstedt feiert 11:0-Schützenfest gegen Salder

Bedran Tarlan (in der Mitte in Schwarz) lief in seinem letzten Spiel für Germania Bleckenstedt als Kapitän auf und feierte einen Kantersieg gegen den VfL Salder.

Böses Erwachen für den VfL Salder. Mit einer 0:11 (0:5)-Packung schickte der FC Germania Bleckenstedt die Gäste in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag auf die Heimreise. Dabei schien Salder das gesamte Spiel überfordert zu sein. Der Mann des Tages war mit sechs Toren Germania-Goalgetter Rico-René Frank.

Germania Bleckenstedt verabschiedet Bedran Tarlan

FC-Trainer Gökhan Arikoglu attestierte seiner Mannschaft eine tolle Leistung: „Das war schon klasse, was mein Team auf den Platz gezaubert hat. Es war ein hoch verdienter Erfolg, der auch in der Höhe seine Berechtigung findet“, lobte der Coach, der Bedran Tarlan als Kapitän auflaufen ließ. Grund: Der Spieler verlässt Germania Bleckenstedt in Richtung Hamburg, da er sich beruflich verändern will. Als Dankeschön hatten die Spieler dem scheidenden Akteur eine Fotocollage vor dem Anpfiff überreicht. Zum Abschied gab es einen tollen Erfolg und damit ein schönes Geschenk für den nun Ex-Germanen.

Zurück zum Spiel: Die Hausherren bestimmten von Beginn an das Geschehen auf dem Platz und beherrschten den Gegner sicher. Salder sah sich dabei einer Angriffsflut der Gastgeber ausgesetzt. „Wir haben heute eine klasse Leistung abgerufen, unsere Offensivabteilung hat viele schöne herausgespielte Tore erzielt und somit eine gute Reaktion auf das 2:2 gegen den TSV Üfingen vom vergangenen Spieltag gezeigt“, freute sich Arikoglu.

VfL Salder ersatzgeschwächt und mit zu viel Respekt vor dem Gegner

Einen Grund für den hohen Sieg sah er vor allem auch darin, dass die Mannschaft einen unbändigen Willen an den Tag gelegt hatte und den Ball sauber hat laufen lassen. Enttäuscht zeigte sich Salders Trainer Fred Matejasik und gab zu, dass es schwer werden würde, die Klasse zu halten. Eine mögliche Erklärung sei auch das geschwächte Team gewesen: „Wir haben zu viele Ausfälle verkraften müssen und hatten wohl zudem zu viel Respekt vor dem Gastgeber. So fallen halt unnötige Tore, wenn man zu passiv agiert und zu weit vom Gegner weg steht. Zudem war unser Zweikampfverhalten zu harmlos. Wir haben Germania zum Toreschießen eingeladen. Trotzdem werden wir die Köpfe nicht hängenlassen.“

Bleckenstedt: Frei – Block, Becker, Rudolf (58. Kaya), Fazlic (74. Seker), Bagci (74. Reiswich), Darboe (58. Leo) Uysal, Frank, Tarlan (58. Matejasik), Yilmaz.

VfL Salder: N. Schönwiese – Feist, Botta, Kinscher (46. Capar), Goes (13. Pitzschk), Marquardt (65. Pyrskalla), Plehn, Holzbecher (46. Schanowski), Karaman, J. Schönwiese, Scherger.

Tore: 1:0 Frank (9.), 2:0 Darboe (12.), 3:0 Frank (13.) 4:0 Becker (21.), 5:0, 6:0 Frank (35., 56.), 7:0 Uysal (72.), 8:0 Becker (76.), 9:0, 10:0 Frank (78., 82.), 11:0 Matejasik (85.).

