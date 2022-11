Dogans Aufstellungs-Puzzle fügt sich spät zusammen

Drei Spiele noch in diesem Kalenderjahr – und von denen bestreitet Fußball-Landesligist MTV Wolfenbüttel noch zwei auf eigenem Platz. Am Samstag gastiert der BSC Acosta zum Abschluss der Hinserie im Meesche-Sportpark. Auf Bitte der Braunschweiger wird die Partie bereits um 16 Uhr, also eine Stunde früher als geplant, angepfiffen. Hintergrund ist wohl, dass Zweitligist Eintracht am Abend (20.30 Uhr) sein letztes Heimspiel des Jahres gegen Hansa Rostock bestreitet.

In einer Woche, erneut samstags, empfängt der MTV zum Auftakt der Rückrunde Eintracht Northeim, ehe es nach dem Spiel bei der TSG Bad Harzburg (Freitag, 25. November, 19.30 Uhr) in die Winterpause geht. Die wiederum endet für das Team von Trainer Deniz Dogan am 25. Februar mit dem Heimspiel gegen den SSV Kästorf.

Torjäger Linus Queißer wird dem MTV fehlen

Nach 16 absolvierten Saisonspielen macht sich bei einigen Wolfenbüttelern allmählich die körperliche Beanspruchung der vergangenen Wochen – im Oktober standen unter anderem zwei Doppelspieltag-Wochenende an – bemerkbar. „Der eine oder andere Spieler klagt über Wehwehchen“, sagt Dogan. Auch aus diesem Grund habe er seine Jungs im Oktober „dosiert trainieren lassen“. Nur gut, so der MTV-Coach, „dass wir einen großen Kader haben“.

Mit welchen Spielern Dogan für die Acosta-Partie planen kann, entscheidet sich am Freitagabend nach dem Abschlusstraining. Sicher fehlen wird 12-Tore-Mann Linus Queißer, der erkrankt das Bett hütet. Für Torhüter Direnc Güven, der Probleme mit dem Fußgelenk hat und schon vor Wochenfrist bei Sparta Göttingen passen musste, rückt erneut Philipp Steinke zwischen die Pfosten.

Dogan: „Es ist klar, wer Favorit ist“

Fragezeichen setzt Dogan hinter die Namen seiner Mittelfeld-Strategen Jonas Klöppelt und Nils Göwecke. Beide plagen muskuläre Probleme – Klöppelt verpasste deshalb bereits die Sparta-Partie, Göwecke wurde in Göttingen vorsorglich zur Pause ausgewechselt. Ebenfalls offen ist, ob Steffen Suckel grünes Licht für seinen Einsatz signalisiert. Ihn zwickt es an der Achillessehne.

Egal, wie Dogan am Samstag sein Startelf-Puzzle legt – die Zielsetzung formuliert er deutlich: „Es ist klar, wer Favorit ist. Wir wollen wieder unser Spiel durchdrücken.“ Soll heißen: Auf die Bremse treten ist tabu. „Wir wollen das Spiel wieder breit machen und bei Ballbesitz schnell nach vorne spielen“, betont der Wolfenbütteler Trainer. Dass er in der Hinserie noch keine Gelegenheit hatte, Acosta unter die Lupe zu nehmen, sei nicht dramatisch. „Wir werden uns auf unsere Leistung konzentrieren.“

