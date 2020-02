5000 mitgereiste Malmö-Fans lassen es krachen in Wolfsburg

Alter Schwede! Die knapp 5000 mitgereisten Malmö-Fans hielten Wolfsburg am Donnerstag in Atem. Bereits mittags waren sie zahlreich eingetroffen in der Innenstadt. 4000 von ihnen versammelten sich am frühen Abend im Bereich des Nordkopfs in der Porschestraße und marschierten mit Polizei-Eskorte...