Wolfenbüttel-Ahlum: Balkon im Schulweg brennt

Zu einem Brand an einem Anbau eines Wohnhauses im Schulweg in Ahlum ist es am Montagnachmittag um zirka 15.50 Uhr gekommen, teilt die Polizei mit. Laut Mitteilung kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer auf dem Balkon des Hauses. Vermutlich aus einem Aschenbecher heraus entwickelte sich ein Feuer, sagte die Polizei unserer Zeitung am Brandort. Das Feuer drohte, auf den Dachstuhl überzugreifen, konnte letztendlich jedoch schnell durch die eingesetzte Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden, schreibt die Polizei.

Ein allein im Haus anwesender Bewohner habe sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, verletzt worden sei niemand.

Die glimmende Holzverkleidung auf dem Balkon und dem angrenzenden Dach musste entfernt und abgelöscht werden Zum entstandenen Sachschaden können laut Polizeimitteilung derzeit keine Angaben gemacht werden. Nach zirka 20 Minuten war der Brand unter Kontrolle.

Die Spezialisten der Polizei haben die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen, teilt die Polizei mit. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst die Feuerwehren aus Ahlum, Wendessen und Wolfenbüttel.