Neuer Ortsbürgermeister für Schladen

Michael Hausmann (SPD) ist der neue Ortsbürgermeister der Ortschaft Schladen. Der 60-Jährige folgt auf Heinz Jürgen Wiechens (SPD), der vor einem Monat seinen Rückzug aus dem Amt angemeldet hatte. Im Rahmen der Donnerstagabend-Sitzung des Ortsrates fiel die Entscheidung pro Hausmann – und zwar einstimmig.

Wiechens, der 25 Jahre lang die Geschicke lenkte, ist, auf eigenen Wunsch nicht länger Ortsbürgermeister. Zunächst war der 78-Jährige Gemeindebürgermeister. Im Jahr 2013 – die Samtgemeinde wandelte sich zur Einheitsgemeinde Schladen-Werla – wurde der frühere Polizeibeamte Bürgermeister der Ortschaft Schladen. In der übernahm Wiechens pro Jahr mehr als 200 repräsentative Termine. Kein Jubiläum, kein runder Geburtstag, an dem „Männe“ – so riefen ihn viele im Ort – nicht mit Blumenstrauß und Präsent auftauchte.

Wiechens emotionale Worte während der Ratssitzung bleiben hängen. Sie dokumentieren die tiefe Verwurzelung des in Wehre lebenden 78-Jährigen mit seiner Heimatgemeinde. „Ich gehe nicht mit leichtem Herzen“, sagte er. Abschiedsworte, so Wiechens, sollten so kurz ausfallen wie eine Liebeserklärung. Daran hielt er sich: „Ich bin dankbar, dass mir die Bürgerinnen und Bürger immer viel Vertrauen entgegengebracht haben“, sagte der 78-Jährige. Sein Schlusswort in Anlehnung an Hape Kerkeling: „Ich bin dann mal weg.“ Wiechens schränkte indes ein: „Allerdings nur als Bürgermeister, nicht als Bürger.“

Hausmann ist kommunalpolitisches Urgestein

Wiechens Nachfolger Michael Hausmann, dessen Fraktionsvorsitz im Schladener Rat Nils Beckmann übernimmt, ist ein kommunalpolitisches Urgestein. Der 60-jährige gebürtige Goslarer, der seit 36 Jahren kommunalpolitisch aktiv ist, steht laut eigener Aussage für Ernsthaftigkeit, aber auch für eine Spur Humor. „Bei mir ist ein Glas auch immer halbvoll satt halbleer“, sagte Hausmann, der beim Landkreis Goslar beschäftigt ist und dort als Betriebsratsvorsitzender die Interessen seiner Kolleginnen und Kollegen vertritt.

Andreas Memmert, Bürgermeister der Gemeinde Schladen-Werla, lobte den scheidenden Ortsbürgermeister Wiechens als Urgestein in der kommunalpolitischen Landschaft Schladens, aber auch als Weggefährten, mit dessen Hilfe viele für die Gemeinde prägende infrastrukturelle Veränderungen vorangetrieben und umgesetzt worden seien. Er nannte exemplarisch die Einrichtung des Ärztezentrums an der Bahnhofstraße, die Umsetzung des Nahversorgungszentrums an der Hermann-Müller-Straße und den Bau der Nordumgehung Schladens, „ohne die es das Nordzuckerwerk in Schladen heute wohl nicht mehr geben würde“.

