Evangelische Stiftung Neuerkerode als Zukunftgeber zertifiziert

Der Arbeitgeberverband Region Braunschweig hat die Evangelische Stiftung Neuerkerode als Zukunftgeber ausgezeichnet. Im Zertifizierungsverfahren für die Auszeichnung konnte sich die Unternehmensgruppe der Evangelischen Stiftung Neuerkerode (esn) mit insgesamt acht Gesellschaften Bestnoten verdienen und wurde mit dem Arbeitgebersiegel Zukunftgeber belohnt, heißt es in einer Mitteilung.

Der Wettbewerb um die besten Köpfe sei in vollem Gange. Viele Arbeitgeber beschäftigten sich aus diesem Grund intensiv mit der Frage, wie man Fachkräfte für das eigene Unternehmen gewinnen und binden könne. Zukunftgeber sei eine Auszeichnung, die besonders attraktive Arbeitgeber der Region erhalten könnten, wenn sie am Zertifizierungsverfahren des Arbeitgeberverbandes Region Braunschweig teilnähmen.

Prüfung erfolgte in neun Kategorien

Die Evangelische Stiftung Neuerkerode sei in neun Kategorien geprüft worden und habe sich den zentralen Fragen nach Flexibilität, einzelnen Angeboten und Anreizen gestellt. Insgesamt seien Bestnoten in allen neun Kategorien erreicht worden: Ernährung und Gesundheit, attraktive Verdienstmöglichkeiten, Familienfreundlichkeit, Personalentwicklung und Qualifizierung, Digitales, Innovation, Kommunikation und Transparenz, Mobilität und Anbindung, Freiräume und Komfort sowie Verantwortungsbewusstsein.

„Wir bewundern die Entschlossenheit, mit der sich die Evangelische Stiftung Neuerkerode mit gleich acht ihrer Gesellschaften dem Zertifizierungsprozess gestellt hat“, wird AGV-Geschäftsführerin Cordula Miosga zitiert. Es werde deutlich, dass dem Vorstand und allen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern gute und moderne Arbeitsbedingungen und eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit wirklich ein Bedürfnis seien und sie engagiert seien, sich als Arbeitgeber stetig zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Natürlich gebe es immer noch Dinge, die man verbessern könne, auch dazu diene diese Initiative.

Arbeitgebersiegel ist zusätzlicher Ankerpunkt

Jessica Gümmer-Postall, Personalvorstand der Evangelischen Stiftung Neuerkerode, habe betont, so heißt es weiter, dass ihr das Wohl der Mitarbeitenden sehr wichtig sei und man sich daher besonders über die Auszeichnung freue. Das Arbeitgebersiegel sei nun ein zusätzlicher Ankerpunkt, mit dem die Unternehmensgruppe in der Region noch besser sichtbar werden könne. „Es freut uns sehr, dass unsere Anstrengungen in den verschiedenen Kategorien Beachtung gefunden haben. Zusätzlich zu unserer bereits bestehenden Zertifizierung ‘berufundfamilie’ wird die interne und externe Arbeitgeberattraktivität mit diesem Siegel nun noch weiter gestärkt.“

Auf dem Regionsportal die-region.de und auf Zukunftgeber.de fügen sich die Evangelische Stiftung Neuerkerode, die Bethanien gGmbH, die Haus der helfenden Hände gGmbH, die KrankenhausMarienstift gGmbH, die Lukas-Werk Gesundheitsdienste GmbH, die Mehrwerk gGmbH, die Neuerkeröder Wohnen und Betreuen GmbH und die Theresienhof GmbH nun in die Reihe der zertifizierten Unternehmen ein. Dort finde sich auch die digitale Übersicht der besonders attraktiven Zukunftgeber der Region.

