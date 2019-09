800 Schüler und Lehrer laufen durch Fallersleber Feldmark

Hochbetrieb herrschte am Donnerstag auf dem Platz vor dem Fallersleber Freibad. Zwischen 9 und 9.30 Uhr war das Getümmel am größten. 800 Jugendliche und einige Lehrer als „Mitläufer“ erwarteten den Start zum Sponsorenlauf. Es galt, eine zwei Kilometer lange Rundkursstrecke in der maximalen...