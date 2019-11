Einbruchschutz – Wolfsburger Experten geben Tipps für zuhause

Beim Thema Einbruchschutz wollen Polizei und Handwerk in Wolfsburg und im Landkreis Helmstedt als Netzwerkpartner zusammenarbeiten. 15 Unternehmen erklärten laut Mitteilung der Polizei die Bereitschaft, sich dem gemeinnützigen Verein „Zuhause sicher“ mit Sitz in Münster anzuschließen.

Olaf Gösmann als Leiter der Polizeiinspektion begrüßt diese Initiative als weiteren Baustein in der Einbruchsprävention. „Seit fünf Jahren ist die Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Die gute Kombination von Präventions- und Ermittlungsarbeit führte in diesem Zeitraum inspektionsweit zu einem Rückgang der Fallzahlen um gut 16 Prozent.“

Die Hauptkommissare Mario Dedolf (Polizei Wolfsburg) und Harald Grothe (Polizei Helmstedt) sind sich sicher, dass durch zertifizierte Sicherheitstechnik mehr Einbrüche verhindert werden, denn

95 Prozent aller Einbrüche geschehen, wenn niemand zu Hause ist. Zwischen 14 und 22 Uhr sind viele Häuser und Wohnungen unbewohnt – mindestens 70 Prozent der Einbrüche passieren in diesem Zeitfenster. Aktuell bleiben knapp über 40 Prozent der Taten im Versuchsstadium stecken. Ziel des Netzwerkes ist es, diese Zahlen zu steigern, so die Polizeiexperten.

Diese Firmen sind vom Landeskriminalamt Niedersachsen zertifiziert

In Helmstedt zählen die Schlosserei Franke, Sicherheitstechnik-Hyss & Schubert und remotis Schadenbeseitigung dazu. In Wolfsburg bieten die Unternehmen Lege Sicherheitstechnik GmbH, Firma Artur Taube, König Glas + Fensterbau und B. Taube Sicherheitstechnik, Tischlerei HvM GbR sowie Schlüsseldienst Strecker Vorsfelde und Elektro Vass GmbH & Co. KG ihre Dienste an. Ebenso sind die Termath AG und die SPIE Fleischauer GmbH dabei. An die Firmen Tischlerei Meyer & Comp. GmbH & Co. KG und TV Bordasch können sich Interessierte in Velpke und Fischer3S in Lehre wenden. red