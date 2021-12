Wolfsburg. Am Montagabend ist es in der Wolfsburger Innenstadt zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Linienbus gekommen. Es gab drei Verletzte.

Am Montagabend, 27. Dezember, ist es im Kreuzungsbereich Goethestraße/Schillerstraße in Wolfsburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Linienbus und ein Auto krachten ineinander.

Unfall in Wolfsburg Busfahrer übersieht Auto in Wolfsburg – drei Verletzte

An der Kreuzung Pestalozziallee/Goethestraße in der Wolfsburger Innenstadt hat es am frühen Montagabend gegen 17.55 Uhr gekracht. Ersten Erkenntnissen zufolge sind in Höhe der Widukind-Apotheke ein Linienbus und ein Auto miteinander kollidiert.

Der Unfall ist laut Augenzeugen am Rande des Montagspaziergangs passiert. Eine Zeugin berichtet, dass sich der Unfall ereignete, kurz bevor die Polizei die Straße wegen des Protests gegen die Corona-Politik sperren wollte.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Rande des Montagsspaziergangs kollidierten ein Bus und ein Auto. Foto: Stephanie Giesecke

Busfahrer übersah Auto beim Abbiegen – drei Verletzte

Nach Angaben der Polizei wollte ein 64-jähriger Busfahrer von der Pestalozziallee nach links in die Schillerstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen 52-jährigen Wolfsburger, der mit seinem VW Passat in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Im Auto befanden sich Mitfahrerinnen im Alter von 88 und 49 Jahren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich die drei Insassen des VW Passat Verletzungen zuzogen, heißt es. Sie wurden zur Untersuchung ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Im Linienbus gab es keine Verletzten, die Fahrgäste konnten selbstständig den Bus verlassen.

Der VW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise komplett gesperrt werden. Um 19.15 Uhr wurde die Schillerstraße wieder freigegeben.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de