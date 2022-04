Lebensretter-Karten für Wolfsburger Hilfsorganisationen

Oberbürgermeister Dennis Weilmann hat kürzlich die Lebensretter-Karten an die Vertreter der Wolfsburger Hilfsorganisationen übergeben. Im Rahmen des Termins im Ratssitzungssaal wurden die insgesamt 852 Karten ausgehändigt, teilt die Stadt mit. Seit 2017 werden jeweils zum 1. April Lebensretter-Karten ausgegeben und können von den Empfängern ein Jahr lang genutzt werden. Die Karte wurde in Wolfsburg eigens für Hilfsorganisationen entwickelt, um auf diese Weise das ehrenamtliche Engagement besonders anzuerkennen und zu fördern. Die Ehrenamtlichen bekommen mit der Karte Vergünstigungen in vielen Wolfsburger Einrichtungen.

Weilmann: „Die aktuelle Situation zeigt uns deutlicher als je zuvor, wie wichtig ehrenamtliches Engagement für unsere Stadt ist“

„Die aktuelle Situation zeigt uns deutlicher als je zuvor, wie wichtig ehrenamtliches Engagement für unsere Stadt ist, denn die Organisationen und Vereine, die den Brand- und Katastrophenschutz gewährleisten, sind in besonderem Maße auf ehrenamtliches Engagement angewiesen“, erklärt Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Daher gilt mein großer Dank all denen, die sich in ihrer Freizeit für andere einsetzen, Unterstützung und Hilfe anbieten und Wolfsburg so zu einer freundlichen, offenen und lebenswerten Stadt machen.“

Verlosungen von Eintrittskarten für Badeland, Kunstmuseum, Planetarium und Delphin-Palast

Für die Inhaber und Inhaberinnen der neuen Lebensretter-Karten wird es in diesem Jahr erstmals Verlosungen von Eintrittskarten für das Badeland, Kunstmuseum, Planetarium und den Delphin-Palast geben: In den Monaten April, Juni, August, Oktober und Dezember haben die Lebensretter die Chance, online auf https://mein.wolfsburg.de/beteiligungen/ehrenamtsaktion-verlosung-von-eintrittskarten-ueber-mein-wolfsburg-de/ teilzunehmen. In den anderen Monaten dieses Jahres können die Inhaber der Niedersächsischen Ehrenamtskarte an der Verlosung über die Plattform teilnehmen und gewinnen.

red

