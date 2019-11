Diebe brechen in Fallersleben in Friseursalon ein

Zu einem Einbruch in einen Friseursalon kam es am vergangenen Wochenende in der Straße Am Schulzen Hof in Fallersleben.

Zu einem Einbruch in einen Friseursalon kam es am vergangenen Wochenende in der Straße Am Schulzen Hof in Fallersleben. Dabei richteten die Täter laut Mitteilung der Polizei Sachschaden an und erbeuteten mehrere Kosmetiktaschen mit unbekanntem Inhalt. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 14.30 Uhr, und Montagmorgen, 8.45 Uhr. Eine Angestellte hatte am Montagmorgen den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand öffneten die Unbekannten gewaltsam die Eingangstür und gelangten so ins Innere des Salons. Hier wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht, Spinde der Mitarbeiterinnen mit brachialer Gewalt geöffnet. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache unter (05361) 46460. red