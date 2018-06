Alii Drive!

Dreieinhalb Jahrzehnte Volkstriathlon in Wolfsburg! Und einmal mehr mit Volksfeststimmung am Ufer des Allersees. Wer nicht mitmacht, feuert die Lieben an. Ankommen ist alles, wie beim großen Bruder, dem Original über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und dem Marathon zum Schluss....