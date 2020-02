Herzenssache

Als ich am Samstag – leicht nass geregnet – in die Redaktion kam, war ich eigentlich, sagen wir mal, mittelgut gelaunt. Als ich dann aber die bereits eingetroffenen Bewerbungen für unser „Lauf-und Davon-Projekt“ von 0 auf 10 Kilometer im Mailordner entdeckt habe, war alles Miesepetrige wie gepustet: Es sind so herzliche Mails, in denen Menschen voller Elan schreiben, dass sie absolut motiviert sind, runter vom Sofa wollen, den Kopf frei bekommen wollen. Manche haben von anderen gehört, die bereits teilgenommen haben und beim Laufen geblieben sind, und wollen sich jetzt auch vom Laufvirus packen lassen. Diese Resonanz, die freut uns riesig, besonders da uns das Projekt eine Herzensangelegenheit ist, die wir unter gewohnt engagierter und hoch qualifizierter Leitung des Trainerteams des VfL eV. und mit Unterstützung von Sport2000, der Autostadt und dem Institut Intro für Trainingssteuerung anbieten. Apropos: Sportliche Mitmachangebote! Genauso freuen wir uns über das große Interesse am Train for Triathlon“, einem Jedermann-Triathlon, ein Trainingsprogramm, bei dem wir erstmals Partner des VfL und des VfB sind und das gewiss auch eine spannende Herausforderung für manchen unserer erfolgreichen „Lauf- und-Davon“-Teilnehmer wäre ! Aber Achtung: Die Anmeldung läuft da über die Vereine: hendrik.bedewitz@mailbox.org oder Christian.Provenziani@gmx.de.

